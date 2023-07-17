Из ремонта раньше срока вывели один из энергоблоков АЭС – Минэнерго

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На понедельник, 17 июля, генерация в украинской энергосистеме полностью покрывает потребление, ранее срок вышел из ремонта энергоблок на одной из АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"На одной из АЭС Украины на 3 дня раньше определенного срока вышел из ремонта энергоблок, прибавивший энергосистеме 1000 МВт мощности. В целом, за прошедшие сутки атомная генерация произвела половину потребленной электроэнергии", – говорится в сообщении.

Ремонтная кампания в энергетике, которая проходит в рамках подготовки к новому отопительному сезону, продолжается.

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Из-за обстрелов есть обесточивание части потребителей в Запорожской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. В Донецкой области в результате обстрелов обесточивались 14 населенных пунктов и одна шахта, ведутся восстановительные работы.

В Херсоне остаются без света 12,7 тысяч потребителей. Из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта в Черновицкой области. Также в результате технологических нарушений остается без света часть потребителей в Днепропетровской и Сумской областях.

Экономическая правда

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