Нефть падает на фоне беспокойства по поводу спроса

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Цены на нефть продолжили свое падение в понедельник, 17 июля, после того, как экономические данные Китая показали, что рост замедлился во втором квартале, усугубляя беспокойство по поводу спроса.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 72 цента, или 0,9%, до 79,15 долларов за баррель до 03:33 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate стоила 74,75 долларов за баррель – цена снизилась на 67 центов или 0,9%.

Что повлияло на цены

Валовой внутренний продукт Китая вырос всего на 0,8% в апреле-июне по сравнению с предыдущим кварталом, а его восстановление после пандемии быстро замедлилось из-за ослабления спроса в стране и за рубежом.

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Китайские нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали ежедневно на 1,6% больше сырой нефти в июне, чем в мае, поскольку они наращивали работу после весеннего ремонта, что соответствует значительному импорту крупнейшего мирового импортера сырой нефти в прошлом месяце.

Также аналитики склонны полагать, что Пекин, вероятно, будет осторожным в определении срока любых новых мер стимулирования, опасаясь повышения цен на сырьевые товары. Китай накапливает запасы сырой нефти по низким ценам и ждет, пока рецессия ударит по Западу, прежде чем продолжить стимулирование.

Агентство отмечает, что цены смягчились после того, как на прошлой неделе оба контрольных показателя повысились третью неделю подряд и достигли самого высокого уровня с апреля, после того, как добыча на нефтяных месторождениях в Ливии была закрыта, а Shell прекратила экспорт нигерийской сырой нефти, сократив предложение.

Два из трех ливийских нефтяных месторождений, закрытых в четверг общей производственной мощностью 370 тыс баррелей в сутки возобновили работу в субботу вечером.

В России экспорт нефти из западных портов сократится примерно на 100-200 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце с июля, что является признаком того, что Москва выполняет обещание о новом сокращении поставок в тандеме с лидером ОПЕК Саудовской Аравией, сообщили изданию два источника.

Экономическая правда