Курс валют на 17 июля: наличная гривня укрепляется к доллару, к евро – падает
Понедельник, 17 июля 2023, 09:48 -
В понедельник, 17 июля, наличный доллар на черном рынке и в банках падает, евро дорожает по отношению к гривне.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,92 – 37,15 грн против котировок в 36,8 – 37,2 в воскресенье.
В это же время "черный" курс евро составил 41,23 - 41,67 грн против курса 41,24 - 41,62 грн за евро в воскресенье.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,8 – 37,3 грн (курс на 14 июля – 36,8 – 37,35 грн);
- Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 14 июля – 41,9 – 41,6 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 – 37,7 грн;
- Укрэксимбанк – 36,8 – 37,6 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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