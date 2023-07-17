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Курс валют на 17 июля: наличная гривня укрепляется к доллару, к евро – падает

Понедельник, 17 июля 2023, 09:48 - Анастасия Жарикова
 
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В понедельник, 17 июля, наличный доллар на черном рынке и в банках падает, евро дорожает по отношению к гривне.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,92 – 37,15 грн против котировок в 36,8 – 37,2 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 41,23 - 41,67 грн против курса 41,24 - 41,62 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,8 – 37,3 грн (курс на 14 июля – 36,8 – 37,35 грн);
  • Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 14 июля – 41,9 – 41,6 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 – 37,7 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,8 – 37,6 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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