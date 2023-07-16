Индия призывает G20 повысить долю налогов для компаний, которые получают "сверхприбыль" - СМИ

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Индия побуждает своих партнеров по G20 поддержать ее предложение повысить долю налогов, которые многонациональные компании платят странам, где они получают "сверхприбыли".

Об этом сообщает Reuters.

Издание, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Индия хочет значительного повышения налогов, уплачиваемых в странах, где компании ведут свой бизнес. Пока неизвестно насколько именно Индия хочет увеличить налогообложение.

В соответствии с соглашением, глобальные корпорации с годовым доходом более 22 млрд долларов считаются получающими сверхприбыли, если прибыль превышает 10% годового роста.

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"Более 140 стран должны были в следующем году начать реализацию соглашения 2021 года о пересмотре десятилетий старых правил относительно того, как правительства облагают налогами транснациональные компании. Нынешние правила считаются устаревшими, поскольку такие цифровые гиганты, как Apple или Amazon, могут регистрировать доходы в странах с низким уровнем налогообложения", - говорится в сообщении.

Соглашение, которое продвигают США, будет взимать минимум 15% налога с крупных мировых компаний, а также дополнительные 25% налога на "сверхприбыли", как определено Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должны быть распределены между странами.

Однако теперь Индия хочет повысить долю налогов на сверхприбыли компании.

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Предложение Индии, о котором ранее не сообщалось, может уменьшить оптимизм среди членов G20, таких как Австралия и Япония, относительно того, что встреча министров финансов и руководителей центральных банков в Гуджарате достигнет прогресса в долгожданном пересмотре глобального корпоративного налогообложения.

Экономическая правда.