НБУ уменьшил продажу валюты на межбанке до более 401 миллиона долларов

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За неделю с 10 по 14 июля Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 401,58 млн долларов и купил 0,86 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 401,58 млн долларов - несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 478,51 млн. При этом регулятор купил 0,86 млн долларов против покупки 6,66 млн долл неделей ранее.

С конца мая 2022 года НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты держатся в пределах полмиллиарда.

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Всего с начала года НБУ продал уже 13,336 млрд долларов и купил 185,4 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Экономическая правда.

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