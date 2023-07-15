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В результате непогоды обесточены 140 населенных пунктов в 6 областях

Суббота, 15 июля 2023, 12:34 - Игорь Пилипив

По состоянию на 15 июля из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений обесточены 140 населенных пунктов в Киевской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Одесской, Черновицкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики. 

Подавляющее большинство, из 140 обесточенных населенных пунктов, находится в Киевской области. 

Также из ремонта, который проходил в рамках масштабной ремонтной кампании энергетических объектов, вышел энергоблок тепловой генерации мощностью 240 МВт.

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"Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в результате вражеских обстрелов территории Украины на котельной ТЭЦ взрывной волной были выбиты окна, персонал не пострадал, оборудование повреждено не было.

В прифронтовых областях из-за обстрелов обесточивались потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской, Харьковской областях.

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В результате предыдущих обстрелов остается без света часть потребителей в Запорожской и Херсонской областях.

Экономическая правда.

электроэнергия Минэнергетики
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