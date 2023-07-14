Принята новая редакция закона "О кредитных союзах": в НБУ заявили о лучшей мировой практике

Верховная Рада 14 июля приняла в повторном втором чтении и в целом новую редакцию закона "О кредитных союзах" (законопроект №5125).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины, назвав новый закон "лучшей мировой практикой".

"Во-первых, новый закон и обновление регулирования в этой сфере соответствуют лучшей мировой практике, во-вторых, несомненно, новые подходы к регулированию работы кредитных союзов будут способствовать повышению их устойчивости и результативности", - прокомментировала документ первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Как отмечают в Нацбанке, закон позволяет кредитным союзам стать более устойчивыми и предоставлять больше финансовых услуг.

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Так, закон устанавливает требование к безупречной деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей кредитных союзов. Высшее руководство значимых и объединенных кредитных союзов будет согласовывать Нацбанк.

Новая редакция закона "О кредитных союзах" расширяет список лиц, которые могут стать их членами, в частности, теперь это не только физические, но и юридические лица (фермерские хозяйства, ОСМД, кооперативы, микропредприятия).

Предусматривается расширение источников пополнения капитала кредитного союза, введение требований по составляющим регулятивного капитала - и первого, и второго уровня.

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В законодательстве появятся новые требования к системе корпоративного управления кредитным союзом и системы внутреннего контроля. Полномочия между органами управления - общим собранием, наблюдательным советом и правлением (или единоличным исполнительным органом) - будут четко распределены.

Также устанавливаются ограничения на совмещение отдельных функций, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

На замену двойной процедуре входа на рынок закон предусматривает для кредитных союзов получение лицензии одновременно с регистрацией в соответствующем реестре. Отныне не нужно будет получать несколько лицензий на различные виды финансовых услуг, ведь кредитный союз будет осуществлять деятельность на основании лицензии на деятельность кредитного союза.

Документ также предусматривает дифференциацию лицензий на стандартную и упрощенную. Объясняется, что на основании стандартной лицензии кредитный союз сможет предоставлять финансовые услуги по кредитованию и привлечению от своих членов средств и банковских металлов, подлежащих возврату и не являющихся паевыми взносами. На основании упрощенной - только осуществлять кредитование. В то же время кредитный союз по желанию сможет предоставлять услуги по предоставлению гарантий, торговли валютными ценностями, некоторые из финансовых платежных услуг.

Кроме этого, кредитные союзы смогут предоставлять сопроводительные, посреднические и консультационные услуги, чтобы повысить вовлеченность граждан в использование финуслуг, и передавать на аутсорсинг ряд своих функций.

Новая редакция закона "О кредитных союзах" вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие с 1 января 2024 года.

Напоминаем:

Кредитный союз - это неприбыльная организация, основанная физическими лицами, профессиональными союзами, их объединениями на кооперативных началах с целью удовлетворения потребностей ее членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг за счет объединенных денежных взносов членов кредитного союза.

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