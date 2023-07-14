ГСЧС заказало "Нибулону" строительство судов для разминирования водных путей

Один из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины ООО "СП "Нибулон" получил заказ Государственной службы чрезвычайных ситуаций на строительство судов для разминирования международных внутренних водных путей.

Об этом сообщил директор по взаимодействию с органами власти и вопросам устойчивого развития "Нибулон" Михаил Ризак.

Строительство будет происходить на верфях в Николаеве, принадлежащих компании. Судостроительное подразделение компании "Нибулон" - единственный в Украине завод с технологией промышленного судостроения из корабельного алюминия.

"Несмотря на сложное время, "Нибулон" возобновил промышленную обработку алюминия для судостроения. За свой счет мы начали строить первое судно для ГСЧС, которое будут использовать для разминирования международных внутренних водных путей", - рассказал Ризак.

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Отмечается, что Украине необходимо разминировать более 16 тыс. кв. км акватории.

В "Нибулоне" планируют построить 15 судов для нужд ГСЧС. Кроме того, в компании рассчитывают на поддержку доноров и государства для изготовления такого количества судов.

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В мае "Нибулон" сообщал о получении сертификата Центра противоминной деятельности МО Украины для проведения работ по гуманитарному разминированию.