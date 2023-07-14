Рада приняла закон об упрощении управления многоквартирными домами, который критиковали ОСМД

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7029, который декларирует своей целью упрощение управления многоквартирными домами.

За соответствующий законопроект проголосовали 245 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу, 14 июля, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По словам Железняка, упрощение заключается в возможности использования электронных инструментов и электронной цифровой подписи.

Принятие законопроекта позволит ускорить процедуру созыва собрания совладельцев многоквартирных домов и принятия важных решений, касающихся, в частности, восстановления. Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления, народный депутат Елена Шуляк.

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Законопроект был принят в первом чтении в январе 2023 года.

Среди нововведений, предусмотренных документом:

вводится возможность использовать электронные подписи (ЭП) во время голосования (изменения в Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома"),

создается возможность участвовать в собрании "дистанционно" (изменения в Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома"),

уменьшается большинство голосов, необходимых для принятия решений, до 50%+,

ОСМД освобождаются от необходимости нотариально заверять подписи на документах для совершения регистрационных действий,

отменяется необходимость при этом изменять действующие уставы ОСМД.

Напоминаем:

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Данный законопроект был раскритикован сообществом ОСМД. Отмечалось, что в целом, законопроект 7029 несет правовую неопределенность и обнуление судебной практики по деятельности ОСМД ради очень сомнительных изменений по второстепенным вопросам.

Среди замечаний, которые выдвигались к проекту:

Принятие закона №7029 заставит тысячи ОСМД посреди полномасштабной войны менять свои уставы в новой редакции, чтобы привести их в соответствие с новыми правилами принятия решений. С одной стороны, на перерегистрацию уставов дается 3 года после отмены режима военного положения. С другой стороны - нигде не сказано, что в течение этого срока действующие уставы ОСМД сохраняют силу (как это в 2018 году сделали в аналогичной ситуации для обществ с ограниченной ответственностью).

Посреди полномасштабной войны каждое решение общего собрания ОСМД можно будет обжаловать по формальным причинам.