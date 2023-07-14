Правительство отменило ограничение размера наценки при закупках Минобороны

При закупке товаров и услуг оборонного назначения наценка отечественных производителей не будет ограничиваться 1% затрат на приобретение комплектующих изделий и оборудования у других хозяйствующих субъектов и 30% собственных затрат.

Соответствующее постановление Кабинет Министров принял 11 июля.

Как отмечается в заключении Министерства финансов в документ внесения изменений в правительственное постановление №1275 на период действия военного положения, предусматривается отмена применения следующих норм:

положения по осуществлению контроля за целевым использованием средств;

положения по определению цены государственного контракта;

положения по определению размера прибыли для отечественных производителей в составе цены.

"По результатам завершения Госаудитслужбой ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Минобороны за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 возникла потребность в дополнительном урегулировании вопроса включения прибыли и поставочного вознаграждения в стоимость (цены) государственных контрактов (договоров), производителей по отношению к иностранным, с целью создания условий развития отечественного оборонно-промышленного комплекса и гарантированного обеспечения потребностей сил безопасности и обороны товарами, работами и услугами оборонного назначения", – говорится в пояснительной записке инициатора документа – министра обороны Алексея Резникова.

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В Министерстве финансов отмечают, что реализация постановления повлечет за собой увеличение расходов из государственного бюджета. На сколько именно – ведомству неизвестно, поскольку Минобороны соответствующие расчеты не предоставило.

По соответствующей бюджетной программе на расходы Минобороны по закупке, модернизации и ремонту вооружения, военной техники в 2023 году предусмотрено 389,9 млрд грн.

Что касается отмены предельного уровня прибыли для отечественных производителей, то в выводах министр финансов Сергей Марченко указывает следующее: "Реализация указанной нормы приведет к удорожанию товаров, работ и услуг оборонного назначения, увеличению стоимости государственных контрактов и расходов на оборонные закупки или уменьшению объема закупок продукции.

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Проект акта не решает проблемные вопросы своевременной поставки продукции оборонного назначения в войска, а только создает благоприятные финансовые условия для производителей".