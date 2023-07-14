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Российские олигархи разбогатели почти до довоенного уровня

Пятница, 14 июля 2023, 10:53 - Богдан Мирошниченко

Стоимость активов самых богатых российских бизнесменов постепенно возвращается на уровень 2021 года. Состояние удалось восстановить в первую очередь благодаря войне.

Об этом говорится в статье ЭП.

Издание пишет, что война вызвала скачок мировых цен на зерно, удобрения, металлы и энергоносители, что обогатило российские компании. Например, самый богатый человек РФ, владелец корпораций "Еврохим" и "СУЭК" Андрей Мельниченко за 2022 год увеличил свое состояние вдвое - с 11 млрд долл до 25 млрд долл, что является для него рекордом.

 

Еще один фактор, который помог российским олигархам - выход западных корпораций, которые освободили рынок для российских компаний. Благодаря этому они увеличили доходы и пополнили свой портфель некоторыми западными активами.

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Владимир Потанин приобрел Росбанк, который принадлежал французам, а Иван Тырышкин - чешский Home Credit. "Новатэк" олигархов Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко покупает доли западных компаний Shell и Total в крупных российских проектах по добыче нефти и газа.

Всего после падения в 2022 году стоимость активов российских миллиардеров выросла с 353 млрд долл до 505 млрд долл.

Подробнее об активах российских олигархов и их конфискации читайте в материале: "И вашим, и вашим. От ареста активов россиян выиграют все, кроме Украины".

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Экономическая правда

война Россия олигархия
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