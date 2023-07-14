Нацбанк создал департамент международного сотрудничества

Национальный банк Украины (НБУ) для усиления направления международного сотрудничества и европейской интеграции вносит изменения в собственную организационную структуру.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, вместо Управления европейской интеграции и международных программ в структуре НБУ создан Департамент международного сотрудничества.

"Департамент международного сотрудничества существенно расширит функции, которые до сих пор выполняло Управление европейской интеграции и международных программ.

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В частности, сосредоточится на содействии имплементации актов права ЕС (acquis ЕС) в сфере финансовых услуг и выполнению критериев для вступления в ЕС в пределах компетенций Национального банка", - пояснили в НБУ.

С 13 июля Национальный банк начинает конкурсный отбор на должность директора Департамента международного сотрудничества.

В сферу его ответственности будет входить, в частности:

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обеспечение реализации государственной политики в сфере европейской интеграции, развитие сотрудничества с ЕС в финансовой сфере, взаимодействие с институтами ЕС и продвижение интересов Национального банка на пути в ЕС;

развитие сотрудничества с международными финансовыми организациям, реализация международных проектов и программ, усиление международного присутствия Национального банка путем координации процесса приобретения членства в международных организациях по ключевым направлениям центробанкинга;

развитие диалога с центральными банками и органами надзора за финансовыми учреждениями иностранных государств, обеспечение представления интересов и позиции Национального банка в международных отношениях Украины;

обеспечение эффективного функционирования системы организационно-протокольного обеспечения международных связей и перевода;

развитие сотрудничества с международными партнерами для усиления институциональной способности Национального банка и распространение собственного опыта украинского регулятора.

"До назначения главы нового департамента и формирования его штата работники Управления европейской интеграции и международных программ будут продолжать выполнять функции управления и свои должностные обязанности под руководством Владимира Кучина.

Департамент международного сотрудничества входит в вертикаль подчинения "Монетарная стабильность", общее руководство которой осуществляет заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук", - добавили в НБУ.

Экономическая правда