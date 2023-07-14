Цены на нефть растут третью неделю подряд на фоне ограниченного предложения

Цены на нефть зафиксировали третий подряд недельный прирост впервые с апреля, поднявшись в цене в пятницу из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также на фоне надежд на более высокий спрос на нефть из-за снижения инфляции в США.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 5 центов, или 0,1%, поднявшись до 81,41 доллара за баррель к 02:42 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 9 центов, или на 0,1%, до 76,98 доллара. Оба индекса, которые в этом месяце выросли примерно на 9%, находятся на пути к росту четвертую сессию подряд.

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В четверг ряд нефтяных месторождений в Ливии был закрыт в знак протеста местных жителей против похищения бывшего министра. Кроме того, Shell приостановила отгрузку нигерийской нефти с месторождения Forcados из-за возможной утечки на терминале.

Протесты в одной только Ливии могут забрать с рынка более 250 тыс баррелей нефти в день, сообщает ANZ Research.

"Цены на нефть получают толчок от ожиданий, что рынок нефти станет очень узким, поскольку Ливия и Нигерия имеют дело с перебоями, а также в связи с тем, что экспорт российской нефти окончательно снизится", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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В этом месяце Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие мировые экспортеры нефти, договорились об углублении сокращения нефтяных поставок, которое продолжается с ноября прошлого года, оказывая дальнейшую поддержку ценам на сырую нефть.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в четверг повысила свой прогноз спроса на нефть на 2023 год, добавив, что ожидает роста спроса на 2,2% в 2024 году.

В пятницу Национальный банк Австралии заявил в своей аналитической записке, что ожидает, что прогноз ОПЕК, если он оправдается, "обеспечит цены на нефть значительно выше 100 долларов за баррель", добавив, что смягчение стоимости доллара США продолжает способствовать росту цен на сырьевые товары.

Потребительские цены в США умеренно выросли в июне с наименьшим годовым приростом за последние два года, поскольку инфляция продолжала замедляться. Цены производителей также почти не выросли в июне, а годовой прирост был наименьшим за последние три года.

Оба показателя дали рынкам надежду на то, что Федеральная резервная система США может приблизиться к завершению своей самой быстрой с 1980-х годов кампании по ужесточению монетарной политики.

Экономическая правда