Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения

Верховная Рада ввела отдельную процедуру банкротства на время военного положения.

Соответствующий законопроект №7442 во втором чтении и в целом Рада приняла 13 июля, сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, целью законопроекта является упрощение доступа к процедурам банкротства субъектов хозяйствования, которые стали неплатежеспособными из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, к судебным процедурам банкротств.

Согласно документу:

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на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его отмены собрание и комитет кредиторов могут проводиться дистанционно,

хозяйственный суд сможет продлевать сроки проведения заседаний;

останавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы согласно плану санации или плану реструктуризации долгов;

дело о банкротстве (неплатежеспособности), когда неплатежеспособность обусловлена боевыми действиями, может быть открыто по заявлению должника без выплаты авансового вознаграждения арбитражному управляющему на депозитный счет суда.

Закон также позволяет арбитражным управляющим осуществлять свои полномочия в деле о банкротстве (неплатежеспособности) без дополнительного обращения в хозяйственный суд. Это уменьшит сроки рассмотрения дел и расходов, связанных с их рассмотрением.

Кроме того, предусмотрено обеспечение требований кредиторов благодаря аресту имущества не только должника, но и имущества лиц, несущих с должником субсидиарную или солидарную ответственность.