С целью цензуры Россия запустила конкурента Википедии и "позаимствовала" почти 2 млн статей

Россия запустила конкурент Википедии - Ruwiki, этот проект, был одобрен государством, поскольку Кремль усиливает попытки цензурирования информации о войне в Украине.

Об этом пишет The Telegraf.

Известно, что проект курирует многолетний лидер редакторов Википедии в России Владимир Медейко, который окончатльно ушел из онлайн-энциклопедии, чтобы запустить конкурирующий сервис, симпатизирующий Владимиру Путину.

При этом Медейко скопировал 1,9 миллиона российских статей энциклопедии в новую версию, одобренную Кремлем.

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"Википедия позволяет любому копировать ее содержимое, и именно этот процесс способствовал созданию Ruwiki", - пишет The Telegraf.

Как отмечает издание, "это происходит в то время, когда российский лидер наращивает усилия по цензуре освещения войны в Украине, на фоне растущих признаков недовольства внутри страны. Россия запрещает упоминания о войне в Украине, позволяя СМИ ссылаться только на "специальную военную операцию", происходящую в соседней стране".

Так, например, в статье об Украине в Ruwiki нет ни одного упоминания о российском вторжении или международной поддержке сопротивления Киева.

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Сервис также решил не тиражировать статьи о попытке переворота Евгения Пригожина против Путина.

"В начале этого года Москва испробовала свою способность полностью отключиться от глобального интернета, перекрыв доступ ко всему, кроме одобренных государством сайтов. Новый сервис добавляет к попыткам России изолировать своих граждан онлайн и жестко контролировать потоки информации" - пишет The Telegraf.

Напоминаем:

Российские власти неоднократно штрафовали Википедию за то, что она не удаляла статьи с запрещенным в России контентом.

Один из последних штрафов был наложен за отказ удалить, как утверждал Кремль, "ложную информацию" о "специальной военной операции по защите Донбасса".

Владимир Медейко был заблокирован на неопределенный срок на главном сайте Википедии и смещен с должности директора "Викимедиа Россия".