В США началось расследование по OpenAI - WP

Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении компании-разработчика ChatGPT – OpenAI по заявлениям о нарушении законов о защите прав потребителей, что поставило под угрозу личную репутацию и данные.

Об этом сообщает The Washington Post.

FTC на этой неделе направило 20-страничное требование предоставить записи о том, как OpenAI устраняет риски, связанные с его моделями искусственного интеллекта, сообщает The Post со ссылкой на документ.

Комиссия расследует, применяла ли компания нечестные или обманчивые действия, повлекшие "репутационный ущерб" потребителям.

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По мере ускорения гонки за разработкой более мощных сервисов ИИ усиливается и регуляторный контроль за технологией, которая может изменить способ функционирования общества и бизнеса.

Глобальные регуляторы стремятся применить существующие правила, которые охватывают все, от авторского права и конфиденциальности данных до двух ключевых вопросов: данных, подаваемых в модели, и создаваемого ими контента.

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