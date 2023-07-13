В США началось расследование по OpenAI - WP
Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала расследование в отношении компании-разработчика ChatGPT – OpenAI по заявлениям о нарушении законов о защите прав потребителей, что поставило под угрозу личную репутацию и данные.
Об этом сообщает The Washington Post.
FTC на этой неделе направило 20-страничное требование предоставить записи о том, как OpenAI устраняет риски, связанные с его моделями искусственного интеллекта, сообщает The Post со ссылкой на документ.
Комиссия расследует, применяла ли компания нечестные или обманчивые действия, повлекшие "репутационный ущерб" потребителям.
По мере ускорения гонки за разработкой более мощных сервисов ИИ усиливается и регуляторный контроль за технологией, которая может изменить способ функционирования общества и бизнеса.
Глобальные регуляторы стремятся применить существующие правила, которые охватывают все, от авторского права и конфиденциальности данных до двух ключевых вопросов: данных, подаваемых в модели, и создаваемого ими контента.
Читайте также: GPT-4 больше и лучше ChatGPT, но OpenAI не объясняет, почему. Что известно о новой модели?