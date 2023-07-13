Большая торговая сеть Украины оснастит крыши своих ТЦ солнечными станциями на 1 млн кв. м площадей

Сеть торговых центров "Эпицентр" планирует установить на крышах своих ТЦ солнечные электростанции суммарной площадью до 1 млн кв. м, что позволит обеспечивать до 30% потребностей сети в энергии.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Это уникальный по своим масштабам проект. Ранее ни одна из украинских компаний сферы розничной торговли не устанавливала столь мощных солнечных электростанций для собственных нужд. Мы устанавливаем самые современные панели, способные генерировать электроэнергию до 40 лет", - отметила директор направления "Электротехника" компании "Эпицентр" Ангелина Бурлакова.

Первые 10 тыс. солнечных панелей уже установлены на пяти торговых центрах: трех в Киеве и двух в Виннице. Общая мощность этих пяти СЭС - почти 6000 кВт, что эквивалентно более 1 млн лампочек мощностью 5W

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Согласно подсчетам "Эпицентра", работа первых пяти электростанций позволит сократить загрязнение CO2 на 2 млн тонн в год.

В планах компании оборудование солнечными панелями также и строящихся или реконструируемых торговых центров - на объекте на ул. Бальзака в Киеве, в Буче и Чабанах под Киевом.

Кроме того, планируется их размещение и на других предприятиях, в том числе логистических центрах и производствах. Так, на этапе разработки находится проект установки солнечных электростанций на крыше завода по производству керамической плитки Epicentr Ceramic Corporation в Калиновке Киевской области. Ориентировочный срок окупаемости проекта составляет 3,5-4 года, или меньше в случае дальнейшего подорожания электроэнергии.

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Напоминаем:

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году. На сегодня развивает крупнейшую в стране сеть торговых центров в сегменте розничной торговли товарами для дома и ремонта.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину сеть "Эпицентр" объединяла более 80 торговых центров во всех регионах страны. В результате артиллерийских и ракетных обстрелов агрессора ряд ТЦ были существенно повреждены, а четыре центра в Мариуполе, Херсоне, Чернигове и Буче - полностью уничтожены.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).