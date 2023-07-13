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Декоммунизация "Родины-матери": регулятор выдал разрешение на замену советского герба на герб Украины

Четверг, 13 июля 2023, 12:50 - Алексей Павлыш
 
фото: twitter Кубракова

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

"Проектными решениями предусматривается устройство Тризуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", - пояснили в министерстве.

Заказчик строительства - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Ожидается, что работы стартуют в ближайшем будущем.

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Монумент "Родины-мать" сооружен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

"В 2022 году в Дія 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем", - напомнили в министерстве.

Экономическая правда

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