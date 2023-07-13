В Киеве чиновник завладел укрытиями и зданиями одного из министерств

Прокуроры Голосеевской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении должностному лицу госпредприятия и еще восьми участникам преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, организовали противоправную схему двое жителей столицы. Один из них, являющийся чиновником госпредприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия.

Другие участники схемы подделали документы, позволявшие отчужить государственное имущество от имени бывшего директора госпредприятия. На основании этих документов государственный регистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

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Всего организованной группой реализовано 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 м кв на сумму 24 млн грн. Из них – 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и два здания", - добавили в прокуратуре.

На все эти объекты недвижимости наложен арест.

Подозреваемым инкриминировано мошенничество, подлог и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. Решается вопрос об избрании им мер пресечения, следствие продолжается.

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Экономическая правда