Маск запустил стартап по разработке искусственного интеллекта xAI, чтобы конкурировать с OpenAI

Гендиректор SpaceX и Tesla и владелец Twitter Илон Маск запустил в среду свой долгожданный стартап искусственного интеллекта xAI, который намерен бросить вызов OpenAI в своей попытке создать альтернативу ChatGPT.

Об этом пишет Reuters.

Маск представил команду, состоящую из инженеров из тех самых крупных американских технологических фирм, которым он надеется бросить вызов.

Стартап возглавит сам Маск. Ранее он неоднократно заявлял, что развитие искусственного интеллекта следует приостановить и что этот сектор нуждается в регулировании.

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Миллиардер также неоднократно выражал беспокойство относительно потенциала ИИ для "уничтожения цивилизации".

В среду вечером на мероприятии Twitter Spaces Маск объяснил свой план создания более безопасного ИИ. По его словам, вместо того, чтобы явно программировать мораль в своем ИИ, xAI будет стремиться создать "максимально любознательный" ИИ.

"Если он попытается понять истинную природу Вселенной, это лучшее, что я могу предложить с точки зрения безопасности ИИ", - сказал Маск.

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Маск также предсказал, что суперинтеллект, или ИИ, который будет умнее человека, появится через пять-шесть лет.

Маск стал соучредителем OpenAI, компании, стоящей за ChatGPT, в 2015 году, но вышел из состава совета директоров компании в 2018 году.

На сайте xAI сообщается, что компания проведет мероприятие в Twitter Spaces 14 июля.

В команду xAI входят Игорь Бабушкин, бывший инженер Google DeepMind; Тони Ву, который работал в Google, Кристиан Сегеди, который также был научным сотрудником Google, и Грег Янг, который ранее работал в Microsoft.

В марте Маск зарегистрировал фирму X.AI Corp.

В апреле Маск заявил, что запустит TruthGPT - платформу искусственного интеллекта, который ищет максимальную правду, чтобы конкурировать с продуктами от Google и Microsoft.

Генеративный ИИ оказался в центре внимания после запуска популярного чат-бота ChatGPT от OpenAI, который состоялся в ноябре прошлого года, до запуска Bard и Bing AI.

Дэн Хендрикс, который будет консультировать команду xAI, в настоящее время является директором Центра безопасности ИИ, и его работа связана с рисками ИИ.

Новая компания Маска отделена от X Corp, но будет тесно сотрудничать с Twitter, Tesla и другими компаниями, сообщается на сайте.

Экономическая правда