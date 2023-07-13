Курс валют на 13 июля: евро продолжает дорожать с начала недели
Четверг, 13 июля 2023, 10:35 -
В четверг, 13 июля, на черном рынке стало выгоднее продать доллар, евро продолжает расти третий день подряд как на черном рынке, так и банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,02 - 37,18 грн против котировок в 36,84 - 37,19 в среду.
В это же время "черный" курс евро составил 40,92 - 41,38 грн против курса 40,82 - 41,16 грн за евро в среду.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,8 – 37,35 грн (курс на 12 июля – 36,75 – 37,35 грн);
- Евро – 40,7 – 41,4 грн (курс на 12 июля – 40,5 – 41,2 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,75 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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