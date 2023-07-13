Курс валют на 13 июля: евро продолжает дорожать с начала недели

В четверг, 13 июля, на черном рынке стало выгоднее продать доллар, евро продолжает расти третий день подряд как на черном рынке, так и банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,02 - 37,18 грн против котировок в 36,84 - 37,19 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,92 - 41,38 грн против курса 40,82 - 41,16 грн за евро в среду.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,35 грн (курс на 12 июля – 36,75 – 37,35 грн);

Евро – 40,7 – 41,4 грн (курс на 12 июля – 40,5 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,75 грн;

Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда