Все разделы
Укр / Рус

Курс валют на 13 июля: евро продолжает дорожать с начала недели

Четверг, 13 июля 2023, 10:35 - Анастасия Жарикова

В четверг, 13 июля, на черном рынке стало выгоднее продать доллар, евро продолжает расти третий день подряд как на черном рынке, так и банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,02 - 37,18 грн против котировок в 36,84 - 37,19 в среду.

В это же время "черный" курс евро составил 40,92 - 41,38 грн против курса 40,82 - 41,16 грн за евро в среду.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,8 – 37,35 грн (курс на 12 июля – 36,75 – 37,35 грн);
  • Евро – 40,7 – 41,4 грн (курс на 12 июля – 40,5 – 41,2 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,8 – 37,75 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Экономическая правда

курс валют гривня доллар евро
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Курс валют на 12 июля: доллар и евро подорожали 12 июля 2023, 10:27
Курс валют на 11 июля: наличная гривна дешевеет против евро 11 июля 2023, 11:20
Курс валют на 10 июля: гривня слабеет к доллару на "черном рынке" 10 июля 2023, 10:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте