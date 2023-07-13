Цены на нефть растут на фоне снижения инфляции в США и торговых данных из Китая

Цены на нефть выросли в четверг после того, как инфляция и экономические данные в США породили надежду на то, что ФРС может прибегнуть к меньшему количеству повышений ставок, а данные по торговле Китая показали, что месячный импорт нефти в июне был вторым крупнейшим в истории.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов, или на 0,5%, до 80,47 долл за баррель к 04:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 29 центов, или на 0,4%, до 76,04 долл.

Американские данные в среду показали, что потребительские цены в июне умеренно выросли, зафиксировав наименьший годовой прирост за последние два года. Рынки ожидают еще одного повышения процентных ставок, но нефтетрейдеры надеются, что на этом все, поскольку более высокие ставки могут замедлить экономический рост и снизить спрос на нефть.

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"Более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в США свидетельствуют о том, что цикл ужесточения монетарной политики ФРС пока имеет желаемый эффект, сдерживая ценовое давление", - сказал рыночный стратег IG Еп Джун Ронг, добавив, что это создало "рискованную" среду для цен на нефть.

Между тем, импорт нефти в Китай в июне достиг 52,06 млн тонн, или 12,67 млн баррелей в сутки, что на 45,3% превысило годовой показатель и стало вторым самым высоким месячным показателем за всю историю, свидетельствуют таможенные данные, опубликованные в четверг.

Однако медленный рост мировой экономики, замедление мировой торговли и инвестиций, а также геополитические риски продолжают влиять на торговлю Китая.

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Еще одним фактором, ограничившим рост цен, стало сообщение Управления энергетической информации США о том, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 6 млн баррелей больше, чем ожидалось.

Запасы бензина остались практически неизменными на уровне 219,5 млн баррелей, что является "почти неслыханной ситуацией", сказал аналитик Price Futures group Фил Флинн.

Экономическая правда