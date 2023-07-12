МАГАТЭ до сих пор не имеет доступа к крышам энергоблоков ЗАЭС, но говорит, что мин нет

Эксперты МАГАТЭ все еще ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС, но продолжают утверждать, что не зафиксировали попыток заминировать этот объект.

Об этом говорится в обнародованном заявлении агентства.

"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты все еще ждут необходимого доступа к крышам третьего и четвертого энергоблоков - после недавних сообщений, что там может быть установлена взрывчатка. Он добавил, что ситуация с ядерной безопасностью все еще очень нестабильна", - говорится в пресс-релизе.

В то же время, как и раньше, специалисты МАГАТЭ утверждают, что не зафиксировали попыток заминировать этот объект.

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"Эксперты МАГАТЭ за последние дни продолжали инспектировать ряд участков ЗАЭС, и не видели там мин или взрывчатки", - отмечается в документе.

Также эксперты МАГАТЭ, которые находятся на АЭС, слышали несколько взрывов, но не смогли определить район, где они произошли. Специалисты подтвердили, что взрывы станцию не затронули.

Напоминаем:

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Ранее Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, поскольку на кровлях 2 энергоблоков разместили предметы, похожие на взрывчатку.

Специалисты МАГАТЭ заявили, что не обнаружили признаков минирования Запорожской АЭС во время недавних инспекций, однако при этом они призвали "не расслабляться".

Появление новых объектов на крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС зафиксировал на спутниковых снимках сервис Planet Labs.

6 июля росСМИ сообщили, что на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.