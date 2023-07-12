Рестораны хотят работать дольше: Кличко говорит, что понимает и подумает

Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны города Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продлении времени работы субъектов хозяйствования столицы, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания.

Об этом сообщил мэр Киеве Виталий Кличко.

Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час - до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

"Мы понимаем, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди - иметь работу", - прокомментировал обращение Кличко.

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Он пообещал, что городские власти рассмотрят этот вопрос взвешенно.

"Состоится встреча с предпринимателями для обсуждения всех его аспектов. А после этого вопрос рассмотрит Совет обороны столицы", - пообещал он.

Напоминаем:

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Журналист УП Михаил Ткач уличил в нарушении комендантского часа чиновника КГГА и городского застройщика. Нарушители во время комендантского часа праздновали в ресторане день рождения жены чиновника.

Кличко уволил чиновника КГГА, которого "поймали" за празднованием в ресторане.