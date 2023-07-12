Кабмин зарегистрировал в ВР проект изменений в закон "О металлоломе"

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона "О внесении изменений в ст. 2 закона "О металлоломе".

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект зарегистрирован под номером №9484. Но на момент выхода материала текст законопроекта отсутствует.

По словам Мельничука, законопроект преследует цель урегулировать правовые аспекты осуществления заготовки и операций с металлоломом, а также согласовать положения закона "О металлоломе" с нормами принятого закона "Об управлении отходами".

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Проектом закона предлагается внести изменения в ст. 2 закона "О металлоломе" в соответствии с принятым законом Украины "Об управлении отходами", а также изъять норму о согласовании закона "О металлоломе" с законом "Об отходах", который на сегодня утратил силу, объясняет Мельничук.

Напоминаем:

Ст. 2 закона "О металлоломе" определяет перечень законодательных актов, регулирующих данную сферу.

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