Энергетики посчитали выгодность двухзонных счетчиков: в Yasno дали советы

Насколько выгодным является двухзонный счетчик и сколько денег можно сэкономить с ночным тарифом, рассказали в энергоснабжающей компании Yasno (группа ДТЭК).

О результатах расчетов рассказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Коллеги посчитали, насколько выгодным является двухзонный счетчик. Многозонный счетчик (в Украине это часто двухзонный) считает не только сколько электроэнергии вы использовали, а когда вы это делали. Сейчас тариф за электроэнергию, потребленную между 23:00 и 7:00, вдвое ниже стандартного - 1,32 грн", - отметил он.

Как следует из обнародованной инфографики, экономия может составлять довольно существенную сумму. Так, семья из четырех человек может уменьшить счет за электроэнергию с 792 до 473 гривен в месяц.

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"Это тот случай, когда это реальная возможность заработать. Ведь все, что сэкономили - это заработали", - прокомментировал Коваленко.

По его словам, при наличии двухзонного счетчика существенную экономию может дать использование ночью следующих бытовых приборов:

Ночью можно включать бойлер и на утро иметь горячую воду. Он бесшумный и является одним из самых энергозатратных приборов.

Стиральная машинка, если она не мешает соседям.

Посудомоечная машина - ее тоже удобно перевести на ночной режим.

Так же экономятся средства за холодильник и другую технику, которая работает круглосуточно.

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