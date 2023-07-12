"Укрнафта" сменила двух руководителей на ключевых направлениях

"Укрнафта" сменила руководителя добывающего направления и назначила нового главу "Укрнефтебурения".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, новым руководителем направления "добыча и сервисы" ПАО "Укрнафта" стал Богдан Кукура вместо Олега Мальчика.

В свою очередь Мальчик возглавил ЧАО "Укрнефтебурение" ("УНБ"), в котором компания недавно получила от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) разрешение на концентрацию управления долей в уставном капитале общества.

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Кукура, согласно его странице в Linkedin, с сентября 2021 года до последнего времени работал главным инженером-технологом в Regal Petroleum Company, с июля 2019-го по апрель 2021 года был техническим директором в "УНБ", с августа 2014-го по июнь 2019-го занимал должности главного инженера, начальника управления добычи углеводородов "ДТЭК Нефтегаздобыча", а в 2011-2014 годах был главным технологом в "Смарт Энерджи".

Напоминаем:

"Укрнафта" в 2023 году планирует увеличить добычу нефти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) по сравнению с прошлым годом - до 1,447 млн тонн, газа - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.

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После ареста и решения суда о передаче в управление АРМА "Укрнефтебурение", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ООО "Ист Юроуп Петролеум" по делу о законности использования недр Сахалинского месторождения Кабинет Министров Украины распоряжением №454-р от 23 мая 2023 года поддержал предложение о передаче в управление "Укрнафте" корпоративных прав в этих компаниях.

В конце июня АМКУ разрешил "Укрнафте" получить в управление доли в уставных капиталах указанных компаний.

"Укрнефтебурение" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.) с запасами 15 млрд куб. м газа. Валовая добыча компании в 2020 году составила 725,4 млн куб. м газа и 80,8 тыс. тонн нефти и конденсата, в 2021-м - 691,3 млн куб. м и 76,6 тыс. тонн.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2020 году составила 844,3 млн куб. м и 86 тыс. тонн нефти и конденсата, в 2021-м - 789,5 млн куб. м и 80,8 тыс. тонн.

По состоянию на конец марта 2023 года "Укрнафта" располагала 89 месторождений с 23 млн тонн доказанных запасов и с 1,806 тыс. активных нефтяных скважин и 152 газовые скважины. Компания эксплуатирует 537 АЗС, из которых 28 модернизированы, объем продаж на них в этом году ожидается на уровне 350 тыс. тонн, или около 7% рынка. В прошлом году оптовая и розничная продажа нефтепродуктов составила 1,665 млн тонн.