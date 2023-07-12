Кабмин изменил порядок предоставления единовременного пособия пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС отныне могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Соответствующие изменения в Порядок предоставления такой помощи принял Кабинет Министров Украины, сообщает Минсоцполитики.

"Единовременную материальную денежную помощь будут получать все пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям, отменяется необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица.

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Напоминаем:

19 июня Правительство приняло постановление, согласно которому пострадавшие из подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей могут получить 5 тыс. грн одноразовой материальной денежной помощи за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа 2023 г. (включительно). Получить средства можно через АО "Укрпочта" или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

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Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Подробная информация о единовременной материальной денежной помощи пострадавшим от подрыва российской федерацией Каховской ГЭС - по ссылке.