В Украине фиксируется рекордно низкое производство подсолнечного масла

В Украине зафиксировано сразу два "антирекорда" по производству подсолнечного масла - в июне текущего года и по итогам 11 месяцев 2022/23 маркетингового года (МГ).

Об этом сообщает аналитическое агентство "АПК-Информ".

Так, в июне 2023 года производство подсолнечного масла стало рекордно низким из-за остановки рядом заводов переработки подсолнечника. Это произошло из-за снижения цен на подсолнечное масло в апреле-мае.

В результате, переработка подсолнечника в июне продолжила тенденции падения предыдущего месяца и составила 88 тыс. тонн, что на 21% ниже майского показателя и является минимальным месячным результатом с начала текущего сезона.

Реклама:

Кроме того, за 11 месяцев 2022/23 МГ в Украине было переработано около 11,5 млн тонн семян подсолнечника. Это превысило предыдущие ожидания, поскольку составило +13% к 2021/22 МГ. Однако это стало вторым минимальным показателем для указанного периода с 2016/17 МГ (после показателя июня в сезоне-2021/22), резюмировали аналитики.

Отмечается, что эти тенденции могут усилиться, поскольку переработчики планируют в июле-августе переключиться на переработку семян рапса. Причем, объемы переработки этой масличной в сезоне-2023/24 могут вырасти почти вдвое.