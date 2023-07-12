"Новая почта" создает отдельную компанию для экспансии на рынок ЕС

Группа компаний "Новая почта" учреждает отдельную компанию Nova Post Europe, задачей которой станет экспансия на рынок почтовых услуг в Европе.

Об этом сообщил совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов.

"Де-факто уже появляется, новая отдельная компания - NovaPost Europe",- сказал Климов.

NovaPost Europe будет работать как отдельный бизнес, который будет иметь своего СЕО и отдельный аппарат управления.

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"Конечно, там будет тесное взаимодействие с Украиной, но это будет уже отдельный бизнес-юнит", - отметил Климов.

По его словам, уже определена кандидатура будущего СЕО. Кандидатом является человек из "Новой почты", у которого опыт работы в компании почти 20 лет. Среди достижений кандидата Климов назвал создание второй по размеру сети почтоматов в Европе.

"Создание второй по размеру сети почтоматов в Европе это точно на совести этого менеджера", - отметил он.

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Напоминаем:

"Новая почта" уже открыла отделения в Польше, Германии, Литве, Чехии, Молдове и Румынии.

"Новая почта" была основана в 2001 году. На сегодня это группа компаний, в которую входят "Новая почта", "НП Логистик", платежная система NovaPay и "Новая почта Глобал".