Доллар достиг 2-месячного минимума перед выходом данных по инфляции в США

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Ставки на резкое замедление инфляции в США привели к тому, что в среду трейдеры обвалили доллар до 2-месячного минимума, а стоимость заимствований на рынке облигаций снизилась третий день подряд.

Об этом пишет Reuters.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что инфляция потребительских цен в США в июне замедлится до 3,1% с 4% в мае, чего может быть достаточно, чтобы убедить ФРС прекратить агрессивное повышение ставок - если не в этом месяце, то, по крайней мере, в ближайшее время.

"Основные фондовые рынки Европы открылись ростом на 0,7%, снова во главе с высокотехнологичным сектором, а основной мировой индекс MSCI, охватывающий 47 стран, вырос на целых 20% с минимумов, достигнутых в октябре из-за повышения ставок.

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Валютный рынок также двигался. Минимум доллара означал, что он достиг самого длинного отрезка потерь с марта. Йена снова поднялась выше 140, а фунт стерлингов достиг 15-месячного максимума, поскольку Банк Англии заявил, что Британия справляется с повышением процентных ставок", - пишет агентство.

Согласно опросу Reuters, ожидается, что базовая ставка инфляции в США снизилась уже третий месяц до 5% с 5,3%, хотя это более чем вдвое превышает целевой показатель ФРС в 2%.

Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом месяце в 92%, но остаются сомнения относительно дальнейших повышений.

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Экономическая правда