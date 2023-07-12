Курс валют на 12 июля: доллар и евро подорожали
Среда, 12 июля 2023, 10:27 -
В среду, 12 июля, наличные доллар и евро подорожали на черном рынке, также гривна ослабла к евро в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,19 грн против котировок в 36,99 – 37,21 во вторник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,74 - 41,08 грн против курса 40,6 - 40,98 грн за евро во вторник.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 11 июля – 36,7 – 37,35 грн);
- Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 11 июля – 40,5 – 41,15 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
- Ощадбанк – 36,65 – 37,65 грн;
- Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
- Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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