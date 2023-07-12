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Курс валют на 12 июля: доллар и евро подорожали

Среда, 12 июля 2023, 10:27 - Анастасия Жарикова

В среду, 12 июля, наличные доллар и евро подорожали на черном рынке, также гривна ослабла к евро в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,99 – 37,19 грн против котировок в 36,99 – 37,21 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,74 - 41,08 грн против курса 40,6 - 40,98 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 36,75 – 37,35 грн (курс на 11 июля – 36,7 – 37,35 грн);
  • Евро – 40,5 – 41,2 грн (курс на 11 июля – 40,5 – 41,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 – 37,65 грн;
  • Укрэксимбанк – 36,75 – 37,55 грн;
  • Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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