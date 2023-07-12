Нефть дорожает на ожиданиях сокращения предложения и роста спроса

Цены на нефть выросли в среду, продолжив рост в течение второй сессии, поскольку запланированное сокращение поставок крупнейшими экспортерами нефти и надежды на рост спроса в развивающихся странах компенсировали экономические проблемы во всем мире.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов до 79,46 долл за баррель к 03:56 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 6 центов до 74,88 долл за баррель.

"Цены на нефть растут, поскольку растут ожидания, что рынок нефти останется жестким, несмотря на все продолжающиеся проблемы роста", - сказал старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

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На прошлой неделе ведущий производитель Саудовская Аравия пообещала продолжить сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки в августе, в то время как Россия сократит экспорт на 500 тыс баррелей в сутки.

Во вторник Агентство по охране окружающей среды США прогнозировало, что спрос превысит предложение на 100 тыс баррелей в сутки в 2023 году и на 200 тыс баррелей в сутки в 2024 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что рынок нефти останется напряженным во второй половине 2023 года, ссылаясь на высокий спрос со стороны Китая и развивающихся стран, в сочетании с недавно объявленными сокращениями поставок, в частности, ведущими экспортерами Саудовской Аравией и Россией.

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Запасы нефти в США выросли примерно на 3 миллиона баррелей за неделю до 7 июля, сообщают источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти. Аналитики, опрошенные Reuters, также ожидали роста запасов нефти на 500 тыс баррелей.

Если данные Управления энергетической информации подтвердятся позже в среду, это будет первый рост запасов нефти за последние четыре недели, по сравнению с увеличением на 3,3 миллиона баррелей за ту же неделю прошлого года и средним пятилетним снижением на 6,9 миллиона баррелей.

Экономическая правда