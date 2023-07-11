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Кабмин выделил средства для госпомощи тем, кто вернулся из плена, и семьям пленных

Вторник, 11 июля 2023, 17:04 - Лия Ильченко

Кабинет Министров Украины выделил более 140 млн грн на выплату государственной помощи тем, кто вернулся из плена, а также семьям пленных.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

"140,3 млн грн выделено из резервного фонда госбюджета на финансовую помощь лицам, вернувшимся из плена, а также семьям лиц, которые до сих пор находятся в плену", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В частности, документ предусматривает 111,3 млн грн на предоставление ежегодной государственной денежной помощи семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тыс. грн за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы.

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Кроме того, 29 млн грн будут направлены на выплату по 100 тыс. грн единовременной государственной помощи освобожденным из плена.

Напоминаем:

По состоянию на начало июля только гражданских заложников в российском плену находилось более 25 тысяч.

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В начале мая сообщалось о более 20 тысячах гражданских украинцев, которых Россия удерживает в плену.

Кабмин соцвыплаты
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