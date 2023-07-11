Нацбанк обнародовал "публичную версию" стратегии смягчения валютных ограничений

Смягчение валютных ограничений в Украине, возвращение к гибкому курсу и инфляционного таргетирования будет происходить постепенно, только при формировании надлежащих предпосылок - такой подход позволит минимизировать риски для устойчивости валютного рынка, снижение инфляции и восстановления экономики.

Об этом говорится в стратегии смягчения валютных ограничений, публичную версию которой обнародовал Национальный банк.

Указанная публичная версия описывает приоритеты и принципы для осуществления шагов по приведенным направлениям, но только в общих чертах.

Согласно документу, внедрение стратегии будет осуществляться постепенно, только при формировании устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа потенциального влияния, а также эффективности предыдущих шагов.

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На каждом этапе реализации стратегии Национальный банк будет обеспечивать достаточную привлекательность гривневых активов.

"Такой подход позволит минимизировать риски для устойчивости валютного рынка, снижения инфляции и восстановления экономики", - отмечают в НБУ.

"Смягчение валютных ограничений и постепенное повышение курсовой гибкости в перспективе увеличит возможности адаптации экономики к изменениям внешних и внутренних условий. Кроме того, это восстановит действенность каналов монетарной трансмиссии и усилит способность НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивый экономический рост в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении Нацбанка.

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Отмечается, что внедрение Стратегии будет определяться не временными рамками, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок.

Внимание, в частности, будет уделяться оценке развития таких ключевых параметров:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки (включая положительный уровень учетной ставки в реальном измерении и привлекательность гривневых инструментов);

параметры финансовой стабильности.

Одновременно в Нацбанке говорят об "исключительно высокой неопределенности, связанной с войной". В этой связи, стратегия предусматривает, что в случае интенсификации рисков реализация следующих шагов или отмена предыдущих шагов стратегии может быть приостановлена для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.

Разработка стратегии в Нацбанке объясняют необходимостью постепенного смягчения ограничений, а в длительной перспективе - возвращение к традиционному формату инфляционного таргетирования с плавающим курсом.

"Сформированные надлежащие предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов из стратегии еще формируются", - отметили в Нацбанке.

Напоминаем:

29 июня 2023 года правление НБУ утвердило соответствующую стратегию, выполнив структурный маяк по программе расширенного финансирования с МВФ.

Так, в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ одним из структурных маяков по программе была подготовка до конца июня 2023 года стратегии для перехода к более гибкому режиму обменного курса, смягчения валютного контроля и возвращения к таргетированию инфляции.

В то же время сроки реализации соответствующей стратегии не предусмотрены Меморандумом, поскольку все будет зависеть от формирования надлежащих предпосылок.

Разработка и реализация стратегии также направлены на выполнение положений Основных принципов денежно-кредитной политики на период военного положения, утвержденных Советом НБУ в апреле 2022 года. Ими предусмотрено постепенное возвращение к инфляционному таргетированию, ведь этот режим позволяет обеспечивать одновременное достижение целей НБУ по ценовой и финансовой стабильности и поддержке устойчивого экономического роста в длительной перспективе.