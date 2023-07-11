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Индия обгонит экономики Японии, ФРГ и США ближайшие полвека - Goldman

Вторник, 11 июля 2023, 14:50 - Лия Ильченко

К 2075 году экономика Индии обгонит Японию, ФРГ и США и станет второй по величине экономикой мира, уступив лишь Китаю.

Такой прогноз дают аналитики одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, передает CNBC.

По мнению аналитиков Goldman, локомотивами роста индийской экономики будут не только растущее население, но и активное развитие инноваций и технологий, подъем капиталовложений и увеличение производительности труда.

В то же время, в ближайшие два десятилетия соотношение численности неработающих категорий населения к численности людей трудоспособного возраста (так называемый "коэффициент зависимости") в Индии будет одним из самых низких в регионе, отметил экономист индийского подразделения Goldman Sachs Сантану Сенгупта.

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Индии нужно увеличить долю участия населения в рабочей силе, особенно это касается женщин, сказал экономист.

"Лишь 20% женщин трудоспособного возраста трудоустроены в Индии", - говорится в другом отчете банка. 

Во многом это связано с тем, что многие индийские женщины заняты в индивидуальном производстве, которое не учитывается при формальном подсчете занятости.

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Напоминаем:

Сейчас Индия занимает пятое место по объему ВВП после Германии, Японии, Китая и США.

Индийский ВВП в январе-марте вырос на 6,1% в годовом выражении. По итогам текущего года, как ожидается, экономика страны вырастет на 7,2%.

Индия США экономика
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