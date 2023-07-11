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Мининфраструктуры инициирует сокращение разрешений на международные пассажирские перевозки

Вторник, 11 июля 2023, 13:57

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) инициируют пересмотр имеющихся маршрутов на выполнение международных пассажирских перевозок.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

"Начинаем масштабную работу по реформированию отрасли международных пассажирских перевозок. Для этого должны видеть реальную ситуацию с маршрутами: какие выполняются, где есть спрос, каких маршрутов не хватает", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, последние несколько недель рейдовые проверки подтвердили, что значительная часть международных перевозчиков выполняют фактически внутренние рейсы и не пересекают границу.

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"Так они создают нечестную конкуренцию тем, кто выполняет только внутренние перевозки", - отметил Деркач.

Поэтому, теперь международные пассажирские перевозчики должны сдать разрешения на маршруты, которые не выполняются, или внести изменения в имеющиеся в соответствии с реальными маршрутами.

В частности, до 1 августа международные пассажирские перевозчики должны обратиться с письмом о закрытии маршрута, внесении изменений в него или возвращении разрешения в соответствующую Комиссию при Министерстве. 

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Далее состоится заседание Комиссии для принятия соответствующих решений.

"После 1 августа Министерство будет инициировать вопрос о закрытии маршрутов, которые не выполняются в соответствии с полученными разрешениями на основании рейдовых проверок ГСБТ", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, сообщается о "совместной работе с коллегами из соседних стран по верификации международных маршрутов".

Мининфраструктуры
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