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УЗ назначает поезд Интерсити+ из Киева в Харьков

Вторник, 11 июля 2023, 12:43 - Алексей Павлыш
 
фото: уз

"Укрзализныця" объявила, что с 16 июля назначает поезд Интерсити+ №720/719 по маршруту Киев - Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

"Один из самых популярных и загруженных направлений Укрзализныци получит временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem.

Поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56", - рассказали в УЗ.

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При этом с 19 июля расписание поезда будет немного скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд уже доступны в приложении УЗ, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Экономическая правда

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