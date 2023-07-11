Курс валют на 11 июля: наличная гривна дешевеет против евро

Во вторник, 11 июля, наличная гривня ослабла к евро по сравнению с корректировками накануне, доллар остается стабильным.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,91 – 37,17 грн против котировок в 36,87 – 37,18 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,75 - 41,00 грн против курса 40,67 - 40,93 грн за евро в понедельник.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,7 – 37,35 грн (курс на 10 июля – 36,75 – 37,35 грн);

Евро – 40,5 – 41,15 грн (курс на 10 июля – 40,4 – 41,0 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,6 – 37,2 грн;

Ощадбанк – 36,6 – 37,6 грн;

Укрэксимбанк – 36,65 – 37,45 грн;

Райффайзен – 36,7 – 37,5 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

Реклама:

Экономическая правда