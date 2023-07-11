Нефть дорожает на сокращении поставок ОПЕК+ и ослаблении доллара
Цены на нефть выросли во вторник, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку трейдеры сосредоточились на сокращении поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти Саудовской Аравией и Россией, а также на ослаблении доллара.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 23 цента, или на 0,3%, до 77,92 доллара за баррель к 01:53 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 32 цента, или на 0,4%, до 73,31 доллара.
В понедельник цены снизились на 1% на фоне растущих ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США, а также в связи с тем, что инвесторы фиксировали прибыль после роста на 4,5% на прошлой неделе.
"Сокращение поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти Саудовской Аравией и Россией, запланированное на август, помогло поднять цены на нефть, которые также были поддержаны падением доллара США до двухмесячного минимума. Слабый доллар делает нефть дешевле для владельцев других валют и часто стимулирует спрос на нефть", - пишет агентство.
"Нефть нашла дно, и единственное, что может его пробить, - это если инфляция в США будет невыносимо высокой, и ФРС будет вынуждена усилить рецессию в экономике", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.
Энерготрейдеры также ожидают, что Китай будет делать больше для поддержки своего экономического восстановления, сказал Мойя.
Однако любые слабые экономические прогнозы американских банков, которые начинают сезон прибылей, могут повлиять на цены, сказал он.
На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что продолжит сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по крайней мере до августа, а Россия заявила, что сократит экспорт нефти в следующем месяце на 500 тыс баррелей в сутки.
Трейдеры также ожидают данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позже во вторник от отраслевой группы Американского института нефти. Аналитики ожидают, что запасы вырастут на 200 тыс баррелей.
Экономическая правда