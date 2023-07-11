Нефть дорожает на сокращении поставок ОПЕК+ и ослаблении доллара

Цены на нефть выросли во вторник, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку трейдеры сосредоточились на сокращении поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти Саудовской Аравией и Россией, а также на ослаблении доллара.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 23 цента, или на 0,3%, до 77,92 доллара за баррель к 01:53 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 32 цента, или на 0,4%, до 73,31 доллара.

В понедельник цены снизились на 1% на фоне растущих ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок в США, а также в связи с тем, что инвесторы фиксировали прибыль после роста на 4,5% на прошлой неделе.

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"Сокращение поставок крупнейшими мировыми экспортерами нефти Саудовской Аравией и Россией, запланированное на август, помогло поднять цены на нефть, которые также были поддержаны падением доллара США до двухмесячного минимума. Слабый доллар делает нефть дешевле для владельцев других валют и часто стимулирует спрос на нефть", - пишет агентство.

"Нефть нашла дно, и единственное, что может его пробить, - это если инфляция в США будет невыносимо высокой, и ФРС будет вынуждена усилить рецессию в экономике", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Энерготрейдеры также ожидают, что Китай будет делать больше для поддержки своего экономического восстановления, сказал Мойя.

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Однако любые слабые экономические прогнозы американских банков, которые начинают сезон прибылей, могут повлиять на цены, сказал он.

На прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что продолжит сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки по крайней мере до августа, а Россия заявила, что сократит экспорт нефти в следующем месяце на 500 тыс баррелей в сутки.

Трейдеры также ожидают данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позже во вторник от отраслевой группы Американского института нефти. Аналитики ожидают, что запасы вырастут на 200 тыс баррелей.

Экономическая правда