В ЕС стартовал опрос по редизайну евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) приглашает граждан стран ЕС выбрать тему для первого значительного редизайна евро с момента запуска этой валюты более 20 лет назад
Об этом сообщается на сайте ЕЦБ.
Опрос стартовал 10 июля и продлится до 31 августа 2023 года
Совет управляющих ЕЦБ планирует выбрать будущую тему к 2024 году, а окончательные проекты - к 2026 году.
На обсуждение вынесен список из семи тем:
- птицы: свободные, устойчивые, вдохновляющие;
- европейская культура;
- европейские ценности, отраженные в природе;
- будущее за тобой;
- руки: вместе мы строим Европу;
- наша Европа, мы сами;
- реки: воды жизни в Европе.
"Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Центральный банк также находится в процессе разработки цифрового евро, который выставляется как частичная альтернатива физическим деньгам.
"Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду. Мы стремимся использовать наличные и гарантировать, что всегда будет возможность платить государственными деньгами", - сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.
Напоминаем:
О необходимости усилить безопасность евро было объявлено в 2021 году.
Дизайн евро изменят впервые за 20 лет - европейская валюта была введена 1 января 2002 года.