В ЕС стартовал опрос по редизайну евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) приглашает граждан стран ЕС выбрать тему для первого значительного редизайна евро с момента запуска этой валюты более 20 лет назад

Об этом сообщается на сайте ЕЦБ.

Опрос стартовал 10 июля и продлится до 31 августа 2023 года

Совет управляющих ЕЦБ планирует выбрать будущую тему к 2024 году, а окончательные проекты - к 2026 году.

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На обсуждение вынесен список из семи тем:

птицы: свободные, устойчивые, вдохновляющие;

европейская культура;

европейские ценности, отраженные в природе;

будущее за тобой;

руки: вместе мы строим Европу;

наша Европа, мы сами;

реки: воды жизни в Европе.

"Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы", - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Центральный банк также находится в процессе разработки цифрового евро, который выставляется как частичная альтернатива физическим деньгам.

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"Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения воздействия на окружающую среду. Мы стремимся использовать наличные и гарантировать, что всегда будет возможность платить государственными деньгами", - сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

Напоминаем:

О необходимости усилить безопасность евро было объявлено в 2021 году.

Дизайн евро изменят впервые за 20 лет - европейская валюта была введена 1 января 2002 года.