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Подрыв плотины Карловского водохранилища: водоснабжение восстановят до середины июля

Понедельник, 10 июля 2023, 19:59 - Лия Ильченко

Полноценную подачу воды потребителям из Карловского водохранилища планируют восстановить до середины июля.

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Алексей Кулеба

"Восстановительные работы продолжаются … Параллельно идет ремонт плотины. Воды будет больше. Восстановить полноценную подачу воды с Карловского водохранилища планируется до середины июля", - сообщил Кулеба на брифинге в Офисе президента.

По его словам, к настоящему времени уже удалось восстановить централизованную подачу воды только двум населенным пунктам - Покровску и Мирнограду, однако вода пока техническая. В ближайшее же время будет запущено пробное включение насоса и закачивание питьевой воды в систему.

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Напоминаем:

25 мая российские оккупанты обстрелами разрушили плотину Карловского водохранилища в районе Авдеевки. Под угрозой подтопления оказались несколько населенных пунктов, где проживает 981 человек.

война вода
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