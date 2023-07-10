АМКУ разрешил приобрести гостиницу "Эрмитаж" в центре Киева: названо имя покупателя

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ЧАО "Житомирский мебельный комбинат" бизнесмена Вадима Григорьева приобрести недвижимость в Киеве, продавцом которой является Фонд госимущества (ФГИ).

Соответствующее решение АМКУ утвердил 6 июля, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Житомирский мебельный комбинат стал победителем аукциона ФГИ по приватизации исторического здания бывшей гостиницы "Эрмитаж" в Киеве 25 мая. Как сообщил ФГИ в июне, инвестор оплатил в государственный бюджет 373 млн грн за приобретенный актив.

Победитель аукциона в месячный срок после регистрации права собственности на объект приватизации обязан обратиться в соответствующий орган культурного наследия и заключить охранный договор.

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Опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" эксперты оценили необходимые стартовые инвестиции в реставрацию зданий гостиницы "Эрмитаж" в пределах EUR8-10 млн.

Напоминаем:

Здания гостиницы возведены в 1902-1904 годах по проекту киевского архитектора Андрея Фердинанда Краусса – автора многих зданий, построенных в столице в то время. В указанном доме располагалась одна из лучших гостиниц города "Эрмитаж". Владельцем дома был миллионер и производитель кирпича Яков Бернар. Торцевая стена в 1960-х была украшена мозаичным панно "Украинская песня" авторства Степана Кириченко.

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Указанные сооружения имеют охранный статус. Распоряжением Киевской горгосадминистрации в 1998 году они были внесены в перечень памятников истории и культуры местного значения.

Согласно данным Opendatabot, ЧАО "Житомирский мебельный комбинат" (АО "ЖМК"), зарегистрировано в 2003 году, размер уставного капитала 4,9 млн грн. Конечный бенефициар – Вадим Григорьев.

В конце 2021 года ФГВФЛ продал на аукционе "Прозорро.Продажи" главный офис ВТБ Банка, расположенный на пересечении ул. Пушкинской и бул. Т.Шевченко в центре Киева, ЧАО "Дипробудмашина" бизнесмена Вадима Григорьева за 294,3 млн грн.

Ранее Григорьев уже приобрел часть активов ВТБ Банка: бизнес-центр "Инком" за 390 млн грн и офисный центр (Киев, бул. Вацлава Гавела, 6,) за 351 млн грн, а также киевский бизнес-центр "Ренессанс" у Альфа-банка.

Григорьев также является владельцем группы компаний Merx после выкупа доли Валерия Хорошковского в 2004 году.