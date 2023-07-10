Приватбанк подвинулся первенством по количеству отделений в стране

По состоянию на 1 июля 2023 года наиболее распространенную сеть отделений имел государственный Ощадбанк, который подвинул с первого места другой государственный банк - Приватбанк.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по количеству структурных подразделений банков.

Хотя Ощадбанк имеет больше отделений, которые временно приостановили работу, однако за последние полгода банк не закрыл ни одного отделения. Зато сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

В итоге, по состоянию на июль в стране действовало 1183 структурных подразделений Ощадбанка, в то время как у Приватбанка - 1131.

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Первая десятка банков по количеству отделений по состоянию на 1 июля выглядела следующим образом:

Ощадбанк - 1183

Приватбанк - 1131

Райффайзен Банк - 324

Укрсиббанк - 230

ПУМБ - 221

Укргазбанк - 219

А-Банк - 202

Аккордбанк - 147

Креди Агриколь Банк - 141

Сенс Банк - 140

Напоминаем:

Ощадбанк исторически сохранял наибольшее количество отделений в стране, унаследовав сеть советского Сберегательного банка. Однако в 2022 году, по данным НБУ, почти треть отделений, которые были закрыты в Украине, пришлась на долю Ощадбанка. Так, если на 1 января 2022 года в стране насчитывалось 1602 отделения Ощадбанка, то уже на 1 января 2023 года их осталось 1182.

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ПриватБанк также закрыл в прошлом году 287 своих отделений, но все же у него к началу 2023 года осталось еще 1210.