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єВідновлення: деньги на ремонт поврежденных войной домов получили более 1400 заявителей

Понедельник, 10 июля 2023, 18:29 - Анастасия Жарикова

Денежную помощь в рамках программы "єВідновлення" уже получили 1409 заявителей - на их счета было начислено более 115 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

Со старта программы 10 мая украинцы подали 24 724 заявления. Несмотря на то, что органы местного самоуправления создали 510 комиссий, темпы обработки заявлений недостаточны, отметили в министерстве.

"В очередной раз призываю общины наладить работу комиссий. От их эффективности зависит, как быстро люди смогут вернуться в свои дома. Есть деньги – правительством направлено 4,4 миллиарда гривень на реализацию программы, созданы механизмы и цифровые инструменты – нужна ответственность на местах", – отметил вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Полученные по программе средства граждане смогут направить на закупки строительных материалов и оплату ремонтных работ.

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Напоминаем:

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Премьер-министр Денис Шмигаль призвал местные власти "максимально мобилизоваться" в обработке заявок на компенсацию за поврежденное жилье в рамках программы есть Восстановление.

Экономическая правда

Мининфраструктуры война выплаты строительство
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