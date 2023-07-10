Рост цен на топливо остановится в начале августа - "А-95"

Цены на моторное топливо будут расти следующие несколько недель и стабилизируются в начале августа, после того, как на рынок выйдут новые партии топлива с учетом акциза в структуре цены.

Об этом заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на брифинге в понедельник.

"Это произойдет, когда объемы топлива с новой налоговой нагрузкой, которые начали растамаживаться с 1 июля, полностью заместят собой старые запасы. По нашим ожиданиям, это произойдет в начале августа", - сказал эксперт.

По данным консалтинговой группы, после возвращения с 1 июля уровня налогов к довоенному уровню, за первую неделю июля в рознице цена на А-95 в среднем выросла на 3 грн - до 47,90 грн/л, дизтопливо - на 3,45 грн, до 46,86 грн/л, сжиженный газ - на 1,47 грн, до 23,39 грн/л.

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Основным фактором подорожания стал НДС, поскольку этот налог уплачивается в момент продажи и сразу автоматически вступил в действие.

"Далее ожидаем, что цена будет постепенно расти уже за счет акциза, акцизный сбор уплачивается на момент пересечения границы", - пояснил эксперт.

По словам Куюна, прогнозным индикативом для будущих цен на топливо на розничном рынке может служить оптовый рынок.

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"Оптовый рынок отличается тем, что там нет остатков у операторов, они работают очень быстро и очень быстро включают в цены все новые обстоятельства и факторы", - отметил директор "А-95".

Оптовый рынок, по словам эксперта, начал расти еще в конце июня. На сегодня цена бензина А-95 увеличились на 7,74 грн/л, дизтоплива - почти на 7 грн/л.

"В этом рынке новые налоги уже есть и его можно проецировать и на будущие розничные цены", - отметил эксперт.

Напоминаем:

В середине марта 2022 года Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, направленный, в частности, на удержание цен на топливо. Согласно ему, временно, на период действия военного положения, на топливо устанавливали нулевой акциз и НДС в 7% вместо 20%.

21 сентября 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7668-д о возвращении акцизов на моторное топливо, установив их на бензин и дизель в размере EUR100 (здесь и далее - за тысячу литров), на сжиженный газ, бутан и изобутан - EUR52, на альтернативное моторное топливо и биодизель - EUR100. НДС для всех видов топлива при этом остался на уровне 7%.

Кроме того, с 1 июля 2023 года уровень налогов на топливо вернулся к довоенному уровню: НДС - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизтопливо - до EUR140 за 1 тыс. л.

По состоянию на 10 июля налоговая нагрузка на моторное топливо с 1 июля увеличилась на А-95 - на 11 грн/л, дизтопливо - на 8 грн/л, сжиженный газ - на 3 грн/л.