Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять в повторном втором чтении правительственный законопроект №7588, который предусматривает отмену права постоянного пользования государственными сельскохозяйственными землями, превратив его в механизм аренды.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение принято на заседании комитета в понедельник, 10 июля.

Как следует из разъяснений Мельничука, документ:

усовершенствует порядок переоформления права постоянного пользования земельными участками,

введет передачу в субаренду земельных участков государственной собственности, которые арендуются государственными предприятиями, исключительно на земельных торгах.

Как следствие - увеличится поступление от платы за землю в местные бюджеты.

Реклама:

В пояснительной записке к проекту объясняется, что право постоянного пользования земельными участками как институт существует еще с советских времен, и фактически себя изжило.

"Фактически, оно позволяет соответствующим субъектам минимизировать плату за землю, поскольку постоянные пользователи платят за использование принадлежащих им земельных участков государственной собственности земельный налог (не более 1% от нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий), а не арендную плату (которая при определении арендатора на земельных торгах превышает 20% от нормативной денежной оценки земель)", говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что это существенно уменьшает возможные поступления в местные бюджеты и влияет на благосостояние местных общин.

Реклама:

Автором законодательной инициативы выступил Кабинет министров.