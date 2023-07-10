Российская компания объявила о строительства второго  завода по производству БПЛА

Российская компания "Робоавиа" объявила о строительстве второго завода по производству БПЛА, который возведут в Ростовской области, а первый уже якобы работает в оккупированном Крыму - в Симферополе.

Об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на заместителя губернатора региона Игорь Сорокин.

Также сообщается о подписании соглашения о начале строительства местными властями и гендиректором ООО "Робоавиа" Романом Гуровым.

Строительство завод обойдется в 500 млн рублей.

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Предполагается, что предприятие будет выпускать 1100 беспилотников в год.

"После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе - 200, а на последующих этапах - 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей", - сообщил заместитель губернатора региона Сорокин.

По его словам, компания уже построила такой завод в Симферополе, он выпускает в месяц 16 БПЛА и квадрокоптеров.

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ООО "Робоавиа" зарегистрировано в январе 2015 года в Крыму, основной вид деятельности - производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. 90% доли в уставном капитале компании принадлежит бенефициару Людмиле Гуровой, еще 10% - Максиму Красюку.

Напоминаем:

В апреле российские СМИ сообщали о планах запустить серийное производство тяжелых ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Охотник". Производство данного беспилотника, об испытаниях которого Россия объявляла еще 4 года назад, якобы начнется через два года в Новосибирске.

Также, год назад российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" объявлял о начале опытного производства нескольких типов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов.