За последние 2,5 года "Укрпочта" пыталась получить 3 банка: НБУ выступает против

Государственная "Укрпочта" пыталась приобрести или получить другим способом акции трех украинских банков, начиная с ноября 2021 года.

Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос ЭП.

Первый банк, который пыталась приобрести госкомпания, – "Альпари Банк". По данным НБУ, "Укрпочта" даже успела получить соответствующее разрешение на эту операцию от Министерства инфраструктуры, являющегося единственным собственником компании от имени государства. Это разрешение правительственное ведомство предоставило 9 ноября 2021 года.

"В Национальном банке с 16.12.2021 по 29.05.2023 на рассмотрении находился пакет документов о согласовании приобретения существенного участия в АО "АЛЬПАРИ БАНК", а именно намерений государства в лице Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приобрести опосредованное существенное участие в размере 10 % уставного капитала АО "АЛЬПАРИ БАНК" через АО "УКРПОЧТА", которое заключило договор купли-продажи акций АО "АЛЬПАРИ БАНК" и будет производить их оплату", - отмечают в регуляторе.

Реклама:

Из-за того, что "Укрпочта" и Мининфраструктуры так и не устранили все недостатки в документах, на которые указывал НБУ, регулятор не согласовал это соглашение и вернул обратно Укрпочте пакет документов на покупку "Альпари" без принятия решений 29 мая этого года.

Вторым банком, пытавшимся получить в свое распоряжение "Укрпочта", был банк "Сич", который НБУ вывел с рынка 9 августа 2022 года. В августе прошлого года "Укрпочта" подала в НБУ документы для включения ее в перечень лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособного банка с рынка.

"Вместе с тем, учитывая пересмотр текущих приоритетов, АО "Укрпочта", приняло решение не завершать начатый процесс предварительной квалификации. В связи с этим в сентябре 2022 года Национальным банком было оставлено без рассмотрения вышеупомянутое заявление и возвращен АО "Укрпочта" пакет документов", - объясняют в НБУ.

Реклама:

Третьим банком, который пытается получить "Укрпочта", стал "Первый инвестиционный банк" (PINBank), принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Евгению Гинеру.

НБУ также выступает против проведения этого соглашения. В частности, регулятор аргументирует свою позицию тем, что передача PINBank "Укрпочте" нарушит условия меморандума между Украиной и МВФ.

"Национальный банк поддерживает основы стратегического реформирования государственного банковского сектора, которые, в частности, предполагают уменьшение доли и концентрации государства в банковской системе.

Создание еще одного государственного банка не только не соответствует этой стратегии и нашим обязательствам перед МВФ, но и с учетом необходимости осуществления расходов на создание и развитие банка создает дополнительную потенциальную нагрузку на бюджет", - добавляют в Нацбанке.

Подробнее о намерениях "Укрпочты" создать "почтовый банк" читайте в материале: "Укрпочта" хочет забрать банк Гинера, но идею поддерживают не все