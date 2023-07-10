Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США

Цены на нефть упали на азиатских торгах в понедельник, поскольку инвесторы осторожно ожидают новых экономических данных от крупнейших потребителей - США и Китая - на этой неделе, хотя ожидаемое сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии и России ограничило потери.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 55 центов, или на 0,7%, до 77,92 долл за баррель к 06:30 по Гринвичу, а американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 73,31 долл за баррель, также снизившись на 55 центов, или на 0,7%.

"Нефтяные трейдеры могут быть осторожными в преддверии публикации ИПЦ в США и множества экономических данных из Китая в конце этой недели", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тенг.

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Однако цены на нефть могут восстановиться после того, как ОПЕК+ объявила о планах дальнейшего сокращения поставок, добавила она.

Китайские отпускные цены в июне упали самыми быстрыми темпами за последние семь лет, как показали правительственные данные в понедельник, поскольку импульс экономического восстановления второй крупнейшей экономики мира замедлился.

На прошлой неделе нефтяные индексы выросли более чем на 4%, достигнув самых высоких отметок с мая, растут вторую неделю подряд после того, как крупнейшие мировые экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия пообещали углубить поставки в развивающиеся страны.

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Экономическая правда